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  • «Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов

«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов

Сегодня, 09:18
1

«Ливерпуль» провел предварительные переговоры о трансфере вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.

В английском клубе учитывают желание игрока уйти из парижского клуба, а также тот факт, что у него осталось два года по контракту.

Мерсисайдцы считают, что если соглашение о трансфере не будет достигнуто этим летом, то «ПСЖ» рискует продать игрока гораздо дешевле в 2027 году, учитывая, что он не желает подписывать новый договор.

Сделка по Барколя зависит от суммы трансфера. «ПСЖ» оценивает игрока в 170 миллионов евро, но «Ливерпуль» хочет снизить цену. Официальных переговоров между клубами еще не было, но они могут начаться в ближайшее время.

  • 23-летний Барколя в прошлом сезоне в 49 матчах за «ПСЖ» забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
  • На ЧМ-2026 в 8 играх за сборную Франции он забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Ливерпуль Барколя Брэдли
Комментарии (1)
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artgorizontov
1785224579
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 14-й год на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
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