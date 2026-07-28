«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов

«Ливерпуль» провел предварительные переговоры о трансфере вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.

В английском клубе учитывают желание игрока уйти из парижского клуба, а также тот факт, что у него осталось два года по контракту.

Мерсисайдцы считают, что если соглашение о трансфере не будет достигнуто этим летом, то «ПСЖ» рискует продать игрока гораздо дешевле в 2027 году, учитывая, что он не желает подписывать новый договор.

Сделка по Барколя зависит от суммы трансфера. «ПСЖ» оценивает игрока в 170 миллионов евро, но «Ливерпуль» хочет снизить цену. Официальных переговоров между клубами еще не было, но они могут начаться в ближайшее время.