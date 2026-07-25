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Реакция Хусанова на новый контракт с «Манчестер Сити»

25 июля, 13:51
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов поделился эмоциями от нового контракта с клубом. 22-летний игрок сборной Узбекистана продлил соглашение до 2031 года.

«Это великий день для меня и моей семьи – я очень счастлив продлить свое пребывание в «Манчестер Сити». Я наслаждался каждой минутой с момента своего приезда в Манчестер и чувствую, что значительно прогрессирую и многому учусь как футболист.

Теперь передо мной стоит новый вызов – произвести впечатление на Энцо Мареску и его тренерский штаб и добиться того, чтобы регулярно попадать в состав. Я полон решимости сделать это.

Спасибо болельщикам «Сити» за всю вашу поддержку. Она была очень важна для меня, пока я осваивался в Англии и АПЛ. Теперь я смотрю только вперед. Я готов сделать все возможное, чтобы помочь этому клубу добиться как можно большего успеха», – сказал Хусанов.

  • Хусанов выступает за «Сити» с 2025 года.
  • В прошлом сезоне АПЛ он провел 21 матч.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир
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