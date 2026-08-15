Российский футболист сыграл против «Челси»

«Реал Сосьедад» проиграл лондонскому «Челси» в товарищеском матче со счетом 1:3.

Игра прошла в Лондоне. В составе хозяев дубль оформил Жоао Педро, еще один мяч забил Морган Роджерс. За испанскую команду отличился Джон Арамбуру.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 84-й минуте, выйдя на замену, и не отметился результативными действиями.