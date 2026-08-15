Российский футболист сыграл против «Челси»

«Реал Сосьедад» проиграл лондонскому «Челси» в товарищеском матче со счетом 1:3.
Игра прошла в Лондоне. В составе хозяев дубль оформил Жоао Педро, еще один мяч забил Морган Роджерс. За испанскую команду отличился Джон Арамбуру.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 84-й минуте, выйдя на замену, и не отметился результативными действиями.
- Уже 21 августа «Реал Сосьедад» проведет первый матч чемпионата Испании – на выезде против «Бетиса».
- Захарян в Испании с 2023 года.
- Баски думают над уходом Захаряна.
Источник: «Матч ТВ»