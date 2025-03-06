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Челси
Морган Роджерс
€ 90 млн
Морган Роджерс
Челси
26 июля 2002 (24)
#17 | Нападающий
187 см
Англия
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⚡ «Челси» объявил о рекордном трансфере за 117 миллионов
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