«ПСЖ» поборется за покупку полузащитника сборной Англии

«ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Астон Виллы» Моргане Роджерсе.

Бирмингемцы потребуют за хавбека у потенциальных покупателей более 80 миллионов фунтов.

На игрока также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Если претендентов останется несколько, то фиксированная сумма трансфер Роджерса может дойти до 90 миллионов, а с учетом бонусов – почти до 100 миллионов фунтов.

20% прибыли от продажи получит «Мидлсбро». «Астон Вилла» приобретала игрока у «Боро» за 15 миллионов фунтов.