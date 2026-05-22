Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА определился с главным тренером

Вчера, 21:26
18

ЦСКА намерен утвердить исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова на постоянной основе.

Иностранные специалисты, прошедшие собеседование, не убедили руководство армейского клуба.

«Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. У клуба нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе непосредственно с текущим составом», – сообщил источник.

  • Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.
  • Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Еще по теме:
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ 5
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА 4
У ЦСКА осталось два кандидата на пост главного тренера 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1779475230
Рано Игдисамова главным тренером ставить, ему бы пару лет просто в тренерском штабе "взрослого" футбола поработать, опыта набраться.
Ответить
Taps
1779475624
Игдисамова - кто эта баба ?
Ответить
АК 68
1779476257
Намерены утвердить, это не значит, что утвердят, пока что это всё слухи.
Ответить
Интерес
1779476443
Из одной крайности в другую-это так по-нашему!
Ответить
BRO_football
1779477300
Можно оставить Игдисамова с целью развивать молодёжь, которую потом можно продать за большие деньги. Но на хороший результат в чемпионате рассчитывать не стоит. Теперь ЦСКА будет не про футбол, а про зарабатывание денег в первую очередь
Ответить
sochi-2013
1779477617
Удачи!
Ответить
bratskij
1779478630
Видимо хотят его утвердить, потому что он один ничего не требует. Ни усиление команды, ни повышение зарплаты, прям идеальный кандидат без лишних вложений. Орехоподобный уже всё развалил баран.
Ответить
Paulchess
1779480642
Я болельщик Спартака, рад что ЦСКА оставили тренером своего! Молодцы!
Ответить
mutabor0992
1779482853
Ну и зачем?
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
00:51
Орлов объяснил, почему «Зенит» не любят
00:15
3
«Зенит» может избавиться от Мантуана
Вчера, 23:31
2
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо»
Вчера, 21:59
5
Степашин объяснил увольнение Гусева из «Динамо»
Вчера, 21:35
10
ЦСКА определился с главным тренером
Вчера, 21:26
18
Фото5 самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ
Вчера, 20:59
8
Назначение Шварца в «Динамо» назвали ошибкой
Вчера, 20:51
2
«Зенит» завершил первый летний трансфер
Вчера, 20:41
5
Реакция Мостового на Шварца в «Динамо»
Вчера, 20:17
В «Динамо» высказались о потенциальном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:32
2
«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов
Вчера, 19:17
15
«Оренбург» покинули трое игроков
Вчера, 18:31
1
Павлюченко призвал российских игроков покидать страну
Вчера, 18:15
16
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
Вчера, 17:55
16
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина
Вчера, 17:29
3
Новые подробности трансфера Андраде в «Зенит»
Вчера, 17:19
17
Пономарев оценил перспективы Джикии в РПЛ
Вчера, 17:13
Стало известно, почему Гусев не вошел в штаб Шварца в «Динамо»
Вчера, 16:21
16
«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»
Вчера, 16:01
6
Заявление главы «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 15:38
2
Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота»
Вчера, 15:29
12
Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»
Вчера, 15:17
6
Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения
Вчера, 15:07
11
Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»
Вчера, 14:57
26
Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»
Вчера, 14:43
2
Заявление «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 14:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 