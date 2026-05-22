ЦСКА определился с главным тренером

ЦСКА намерен утвердить исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова на постоянной основе.

Иностранные специалисты, прошедшие собеседование, не убедили руководство армейского клуба.

«Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. У клуба нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе непосредственно с текущим составом», – сообщил источник.