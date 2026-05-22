«Оренбург» покинули трое игроков

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила об уходе трех футболистов. У них истекли арендные соглашения.
«Спасибо, парни! Завершились арендные соглашения у Алексиса Кантеро, Тиграна Аванесяна и Анаса Эль-Махрауи. Благодарим за вклад в решение клубных задач и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написал телеграм-канал «Оренбурга».
- Эль-Махрауи провeл за «Оренбург» три матча и не совершил голевых действий.
- У Тиграна Аванесяна четыре выхода на поле, у Алексиса Кантеро – восемь.
- «Оренбург» финишировал в РПЛ 12-м.
