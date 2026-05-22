Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»

Сегодня, 11:38
10

Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после своего ухода с поста главного тренера московской команды.

«Дорогие динамовцы! Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти – это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.

Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника.

Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции – от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.

Нам удалось в короткие сроки создать профессиональные и вовлеченные тренерский, медицинский и административный штабы, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.

И, конечно, отдельных и особенно теплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперед к победам – ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.

И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои!

«Динамо» было и навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только удачи! Ваш Ролан Гусев», – сказал тренер.

  • Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
  • Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
sochi-2013
1779439324
Удачи!
САДЫЧОК
1779439729
Просто не тренер. Да и человек с гнильцой. Или человеческие качества уже не в тренде?!
Semenycch
1779439748
Шварц довольно толковый тренер, но не получится ли повтор эпопеи как с тем бездарем, который провалил начало прошедшего сезона? От добра добра не ищут!
leshismailovka
1779441037
ilich55
1779442321
Очередное подтверждение того, что руководство команды очень далеки от футбола.
aldo conte
1779442875
Зря победили "Краснодар". Надо было уступить, чтобы "Зенька" не стал в очередной раз чемпионом.
OldenVad
1779444723
Мне кажется что Динамо только начало вставать на ноги и вот опять.
