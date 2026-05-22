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  • Аршавин объяснил, почему «Спартак» победит «Краснодар» в суперфинале Кубка

Аршавин объяснил, почему «Спартак» победит «Краснодар» в суперфинале Кубка

22 мая, 10:17
18

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ.

«Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак», – сказал Аршавин.

  • Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (18)
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Павелий
1779434753
Андрюша, Спартак выиграл Кубок 4 года назад. Если ты такое не помнишь, то пора пить таблеточки.
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ilich55
1779435900
Класс и выиграет. Всё остальное эмоции....
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СильныйМозг
1779438078
Комментарий скрыт модератором
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TOMSON
1779443073
Система где финалы играются исключительно в Москве сильно раздражает, тк дает огромное преимущество москвичам. Они и так то в чемпионате никуда не ездят и тут опять дома играют. Статистика говорит сама за себя. Во всех последних финалах где играли московские клубы они и побеждали.
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OldenVad
1779444931
Лишь бы судьи не испортили битву!
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