Аршавин объяснил, почему «Спартак» победит «Краснодар» в суперфинале Кубка

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ.

«Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак», – сказал Аршавин.