«Аль-Наср» хочет подписать Сафонова – скауты клуба Роналду просмотрят российского вратаря в финале ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В услугах россиянина заинтересован «Аль-Наср».

Скауты клуба приедут в Будапешт на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», чтобы лично просмотреть Сафонова.

В списке «Аль-Насра» также находятся Эдерсон из «Фенербахче» и Андре Онана из «Трабзонспора».