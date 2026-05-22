Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Наср» хочет подписать Сафонова – скауты клуба Роналду просмотрят российского вратаря в финале ЛЧ

«Аль-Наср» хочет подписать Сафонова – скауты клуба Роналду просмотрят российского вратаря в финале ЛЧ

Сегодня, 10:30
9

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В услугах россиянина заинтересован «Аль-Наср».

Скауты клуба приедут в Будапешт на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», чтобы лично просмотреть Сафонова.

В списке «Аль-Насра» также находятся Эдерсон из «Фенербахче» и Андре Онана из «Трабзонспора».

  • «Аль-Наср» вчера стал чемпионом Саудовской Аравии. За клуб выступает Криштиану Роналду.
  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Его рыночная цена – 22 млн евро.

Еще по теме:
Сафонов не попал в символическую сборную сезона Лиги 1 от CIES 5
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков 20
Сафонов – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по проценту сухих матчей 4
Источник: Mash
Суперкубок Саудовской Аравии ПСЖ Аль-Наср Сафонов Матвей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1779435979
Если Мотю засыпят деньгами, то почему бы и нет?
Ответить
Император Бомжей
1779436519
На клубном уровне он выиграл многое, можно ехать если тонну денег дадут!))
Ответить
Semenycch
1779437595
Матвей, если это правда, то покажи выходцам из Саудовской Аравии не крайний палец. Деньги важны, но деньги на заменят удовольствия от отлично сделанной работы на высшем уровне!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1779438036
а в псж что, не шейхи ему деньги платят?🤔
Ответить
BRO_football
1779438728
Пхахаха такого бреда я давно не слышал
Ответить
Lenin26
1779440528
Не худший вариант,если конечно ЛЧ возьмёт,дадут контракт на 20-30 мил. в год и считай жизнь удалась,уже не мальчик,26 лет как ни как,единственный минус,там палками пиз...ят))))))
Ответить
leshismailovka
1779441057
Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «платиновый прогноз купить».
Ответить
Император 1
1779442059
Накой ему туда, променять карьеру на деньги
Ответить
R_a_i_n
1779445850
Чел основной вратарь клуба, играющего в финале ЛЧ. Что там скауты собрались просматривать?
Ответить
Главные новости
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
1
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Все новости
Все новости
«Аль-Наср» хочет подписать Сафонова – скауты клуба Роналду просмотрят российского вратаря в финале ЛЧ
10:30
9
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл в финале «Аль-Ахли»
2025.08.23 17:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 