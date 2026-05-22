«Аль-Наср» хочет подписать Сафонова – скауты клуба Роналду просмотрят российского вратаря в финале ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В услугах россиянина заинтересован «Аль-Наср».
Скауты клуба приедут в Будапешт на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», чтобы лично просмотреть Сафонова.
В списке «Аль-Насра» также находятся Эдерсон из «Фенербахче» и Андре Онана из «Трабзонспора».
- «Аль-Наср» вчера стал чемпионом Саудовской Аравии. За клуб выступает Криштиану Роналду.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Его рыночная цена – 22 млн евро.
Источник: Mash