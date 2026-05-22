«Ради него я смотрю матчи»: Руни сделал выбор между Роналду и Месси

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

– Ради какого игрока в нынешнем мировом футболе вы включаете телевизор?

– Месси. На мой взгляд, он похож на Марадону. Это игрок, которого я люблю. Я играл против него несколько раз, и для меня он лучший, даже сейчас, когда он становится старше, я улыбаюсь, когда вижу, когда он играет. Так что ради него я смотрю матчи.

– Лучше ли Месси, чем Роналду?

– На мой взгляд, да. Я понимаю, когда называют Криштиану – его менталитет, голы, всe, что он делает… Если вы выбираете Криштиану – без проблем. Месси и Криштиану – лучшие в этом поколении, но с точки зрения веселья, мастерства и дриблинга, на мой взгляд, Месси лучше», – сказал Руни.