«Ради него я смотрю матчи»: Руни сделал выбор между Роналду и Месси

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.
– Ради какого игрока в нынешнем мировом футболе вы включаете телевизор?
– Месси. На мой взгляд, он похож на Марадону. Это игрок, которого я люблю. Я играл против него несколько раз, и для меня он лучший, даже сейчас, когда он становится старше, я улыбаюсь, когда вижу, когда он играет. Так что ради него я смотрю матчи.
– Лучше ли Месси, чем Роналду?
– На мой взгляд, да. Я понимаю, когда называют Криштиану – его менталитет, голы, всe, что он делает… Если вы выбираете Криштиану – без проблем. Месси и Криштиану – лучшие в этом поколении, но с точки зрения веселья, мастерства и дриблинга, на мой взгляд, Месси лучше», – сказал Руни.
- Месси выиграл 8 «Золотых мячей», а Роналду – 5.
- Аргентинец выиграл чемпионат мира, португалец – чемпионат Европы.
Источник: ютуб-канал Ромарио