Месси назвал лучшего футболиста нового поколения

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высоко отозвался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

– Кто из молодых игроков больше всего напоминает вас в начале карьеры?

– Есть новое очень хорошее поколение футболистов, у которого впереди много лет.

Если мне нужно выбрать одного – с учетом возраста, того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть, – это Ламин.

Нет никаких сомнений: для меня Ямаль лучший.