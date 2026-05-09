Месси назвал лучшего футболиста нового поколения

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высоко отозвался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.
– Кто из молодых игроков больше всего напоминает вас в начале карьеры?
– Есть новое очень хорошее поколение футболистов, у которого впереди много лет.
Если мне нужно выбрать одного – с учетом возраста, того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть, – это Ламин.
Нет никаких сомнений: для меня Ямаль лучший.
- 18-летний Ямаль – воспитанник «Барсы».
- Его статистика на взрослом уровне: 151 матч, 49 голов, 52 ассиста.
- Нападающий уже выиграл Евро-2024 и 5 трофеев на клубном уровне.
