Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Миранчук стал капитаном в США

Сегодня, 20:33

Представитель Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев прокомментировал выход полузащитника «Атланты Юнайтед» с капитанской повязкой в матче Открытого кубка США.

  • В матче 1/16 финала против «Чаттануги» (3:1) Миранчук вывел команду в качестве капитана.
  • Россиянин выступает за клуб МЛС с 2024 года.
  • Ранее Миранчук играл за «Локомотив», «Аталанту», «Торино».

«Выход Алексея на матч с капитанской повязкой в первую очередь говорит, что, несмотря на все разговоры вокруг него, что его хотят продать, клуб рассчитывает на футболиста.

Даже в не самой дружественной стране Леша получил капитанскую повязку и является лидером команды, это подчеркивает доверие к нему со стороны руководства и тренерского штаба», – сказал Кузьмичев.

Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 