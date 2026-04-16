Миранчук стал капитаном в США

Представитель Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев прокомментировал выход полузащитника «Атланты Юнайтед» с капитанской повязкой в матче Открытого кубка США.

В матче 1/16 финала против «Чаттануги» (3:1) Миранчук вывел команду в качестве капитана.

Россиянин выступает за клуб МЛС с 2024 года.

Ранее Миранчук играл за «Локомотив», «Аталанту», «Торино».

«Выход Алексея на матч с капитанской повязкой в первую очередь говорит, что, несмотря на все разговоры вокруг него, что его хотят продать, клуб рассчитывает на футболиста.

Даже в не самой дружественной стране Леша получил капитанскую повязку и является лидером команды, это подчеркивает доверие к нему со стороны руководства и тренерского штаба», – сказал Кузьмичев.