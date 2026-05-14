Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано

«Интер Майами» победил «Цинциннати» в результативном матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча закончилась со счетом 5:3.

Лионель Месси забил два гола и отдал результативную передачу. Изначально аргентинец числился с хет-триком, но его третий мяч засчитали как автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.