Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано

«Интер Майами» победил «Цинциннати» в результативном матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча закончилась со счетом 5:3.
Лионель Месси забил два гола и отдал результативную передачу. Изначально аргентинец числился с хет-триком, но его третий мяч засчитали как автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.
США. МЛС. 13 тур
Цинциннати - Интер Майами - 3:5 (1:1)
Голы: 0:1 - Л. Месси, 24; 1:1 - К. Данке, 41 (с пенальти); 2:1 - П. Буха, 49; 2:2 - Л. Месси, 55; 3:2 - Эвандер, 64; 3:3 - M. Silvetti , 79; 3:4 - Х. Бертераме, 84; 3:5 - Л. Месси, 89.
