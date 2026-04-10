Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру

10 апреля, 01:32
3

Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в предварительные переговоры с потенциальным новым клубом. Речь о «Цинциннати» из МЛС.

Американцы решили узнать, интересен ли Неймару переезд в США, а также поинтересовались его финансовыми запросами.

  • 34-летний бразилец в этом году провел 6 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • Неймар стоит 10 миллионов евро. Его контракт с родным «Сантосом» истекает в декабре.
  • Больше всего матчей в карьере нападающий провел за «Сантос». За команду Неймар вышел 259 раз, забил 150 голов, сделал 73 ассиста.
  • Ранее Неймар выступал за «Барселону», «ПСЖ», саудовский «Аль-Хиляль», за который провел всего семь игр, забил гол, сделал три ассиста.
  • На счету Неймара 128 матчей за Бразилию, 79 голов.

Источник: The Athletic
Комментарии (3)
evgevg13
1775785805
А может всё же к пингвинам в Антарктиду?
Ответить
Glebaj
1775802247
И снова ради денег всё, загубил свою карьеру из-за этого. В Сантосе его хоть искренне любят фанаты
Ответить
