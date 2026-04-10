Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру

Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в предварительные переговоры с потенциальным новым клубом. Речь о «Цинциннати» из МЛС.
Американцы решили узнать, интересен ли Неймару переезд в США, а также поинтересовались его финансовыми запросами.
- 34-летний бразилец в этом году провел 6 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Неймар стоит 10 миллионов евро. Его контракт с родным «Сантосом» истекает в декабре.
- Больше всего матчей в карьере нападающий провел за «Сантос». За команду Неймар вышел 259 раз, забил 150 голов, сделал 73 ассиста.
- Ранее Неймар выступал за «Барселону», «ПСЖ», саудовский «Аль-Хиляль», за который провел всего семь игр, забил гол, сделал три ассиста.
- На счету Неймара 128 матчей за Бразилию, 79 голов.
