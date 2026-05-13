Игрок «Зенита» оказался родственником Неймара

13 мая, 01:35
13

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон подтвердил родственные связи с лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии Неймаром.

– У тебя в анкете на Transfermarkt есть интересная заметка, что ты являешься кузеном Неймара. Ряд бразильских источников тоже говорит о вашем родстве, но без подтверждения фактов. Раскроешь правду?

– Мы действительно родственники, очень-очень далeкие, и мы знакомы. Но много об этом говорить я бы не хотел.

– Он знает, что у тебя происходит в жизни? Держите ли связь?

– Мы не на связи, но, повторюсь: мы знакомы. Перед отъездом в «Зенит» у меня был прощальный ужин с моими близкими, и он там был.

Он пожелал мне удачи в «Зените», проявить себя с лучшей стороны и показать свой лучший футбол в России.

Я поблагодарил его, мне, конечно же, очень важна его поддержка. Но не то чтобы мы можем общаться целыми днями.

  • «Зенит» купил Джона в конце января за 18 миллионов евро.
  • Полузащитник провел за сине-бело-голубых 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Источник: «Советский спорт»
Зенит Неймар Джон Джон
Комментарии (13)
Бумбраш
1778630966
Теперь джоны -это священные коровы в зинке..не ипать,не резать
Ответить
IVANRUS777
1778632603
А ты кто? А я родственник...дальний Гони рубль родственник! Мне Афоня рубль должен был! Два!
Ответить
subbotaspartak
1778640339
"Он был мне больше чем родня, Он пил с ладони у меня..." В.С. Высоцкий
Ответить
нейтральныйкакникто
1778641429
В Бразилии Неймаров, как и Дон Педров, допускаю ,как собак не резанных! И среди низ много и футболистов!!
Ответить
evgen64
1778643264
Как же мы без этой новости жили...
Ответить
СильныйМозг
1778652210
А в спартаке родственники крыс, сви.ней, петухов и обезьян.
Ответить
Юбиляр
1778656858
Все люди - братья! (ну или сестры)! Гыгыгы
Ответить
Айболид
1778657344
«— Неймар ,ехал бы ты в Ленинград к брату-то, а? Може, в люди выведет тебя, дурака. Он же заместо отца тебе». (с)
Ответить
Красногвардейчик
1778660726
Кузен? Но это отнюдь не ,,очень, очень далёкий родственник,, это по сути двоюродный брат
Ответить
