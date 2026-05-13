Игрок «Зенита» оказался родственником Неймара

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон подтвердил родственные связи с лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии Неймаром.

– У тебя в анкете на Transfermarkt есть интересная заметка, что ты являешься кузеном Неймара. Ряд бразильских источников тоже говорит о вашем родстве, но без подтверждения фактов. Раскроешь правду?

– Мы действительно родственники, очень-очень далeкие, и мы знакомы. Но много об этом говорить я бы не хотел.

– Он знает, что у тебя происходит в жизни? Держите ли связь?

– Мы не на связи, но, повторюсь: мы знакомы. Перед отъездом в «Зенит» у меня был прощальный ужин с моими близкими, и он там был.

Он пожелал мне удачи в «Зените», проявить себя с лучшей стороны и показать свой лучший футбол в России.

Я поблагодарил его, мне, конечно же, очень важна его поддержка. Но не то чтобы мы можем общаться целыми днями.