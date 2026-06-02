Мусаев ответил на слова Мостового про «нефутбольного человека»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике со стороны бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового.

– Вы знакомы с Александром Мостовым?

– Нет.

– Вас раздражают его язвительные реплики про «нефутбольного человека»?

– Тоже нет.

– И природу персонального хейта с его стороны тоже не понимаете?

– По его логике, если «Краснодар» был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда «Краснодар» стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же «Краснодар» становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьeз это обсуждал?

– Мы хотим понять причину бесконечных нападок эксперта Мостового на тренера Мусаева.

– Ну так у него и спросите.

– Что вы скажете на реплику: «Ничто не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»?

– Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм [улыбается].