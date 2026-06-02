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  • Мусаев ответил на слова Мостового про «нефутбольного человека»

Мусаев ответил на слова Мостового про «нефутбольного человека»

2 июня, 09:06
11

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике со стороны бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового.

– Вы знакомы с Александром Мостовым?

– Нет.

– Вас раздражают его язвительные реплики про «нефутбольного человека»?

– Тоже нет.

– И природу персонального хейта с его стороны тоже не понимаете?

– По его логике, если «Краснодар» был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда «Краснодар» стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же «Краснодар» становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьeз это обсуждал?

– Мы хотим понять причину бесконечных нападок эксперта Мостового на тренера Мусаева.

– Ну так у него и спросите.

– Что вы скажете на реплику: «Ничто не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»?

– Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм [улыбается].

  • В минувшем сезоне «Краснодар» стал 2-м в РПЛ и проиграл «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.
  • Ранее Мостовой намекал, что Мусаеву нужно подать в отставку.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (11)
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lek!
1780382151
В конце в точку сказал )) прям про Мостового . Согласен МУсаев не тренер топ клуба , но он сделал то , что другие не смогли . Мостовому по меньше завидовать и больше делать чем болтать .
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Romeo 123
1780382276
Жем ответ от царя , живущего вчерашним днем
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АЛЕКС 58
1780383613
Если человек работает в системе футбольного клуба,он уже футбольный человек. Другое дело что Краснодар с Мусаем до Ивича,и Краснодар с Мусаем после Ивича. Совершенно разные команды и разный футбол. Главное не сломать хорошо настроенное.
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almanev
1780384016
Пару лет назад на ютубе было шоу, вела Киселёва (ведущая слабого звена, синхронистка), и царь там на футбольные вопросы отвечал. Если коротко, то у него уровень интеллекта примерно как у газона на поле
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NewLife
1780388722
Правильно отшил балабола.
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evgevg13
1780389236
Хорошо ответил клоуну
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sochi-2013
1780390873
Хорошо сказал.
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Alexander.saf
1780390993
Мост был когда-то футбольным, а сейчас цирковой😀
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Plyash
1780464214
Нечёсанный , как бы ты не свихнулся от безделья , симптомы уже явные . Будь осторожен , человек футбольный . А знаешь ли ты бразильского тренера , врача по образованию , который привёл сб. Бразилии к чемпионству Мира ?
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