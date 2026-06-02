Вратарь «Балтики» может перейти в зарубежный клуб

Агент Марьяна Кашчелан, представляющая интересы вратаря «Балтики» Максима Бориско, рассказала о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

«Лучший вратарь РПЛ интересен всем, кто в следующем сезоне хочет стать чемпионом. Также интерес к нему есть от клубов из Греции и Турции. У Макса ещe два года контракта с «Балтикой», так что мы никуда не торопимся. Самое главное, что он восстановился после травмы и готов к работе», – сказал Кашчелан.