Макелеле – о Мостовом: «Никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барсу» или «Реал»

Бывший полузащитник «Сельты» Клод Макелеле в эфире DAZN вспомнил своего экс-партнера Александра Мостового.
– Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры, о ком бы ты сказал: «Они были лучшими».
– Окей, начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбе, он мне как брат. Потом – Виго. Я назову Мостового.
– Ух ты, Царь!
– Да-а, впечатляющий.
– О да, как же хорош был Мостовой, Клод!
– Никогда не понимал, никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барселону», за «Мадрид» Такие игроки – уфф! Очень многому у него научился. Еще у Мазиньо как партнера многому научился как центральный полузащитник. Потом «Мадрид»: Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу – все эти ребята.
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Сейчас Мостовой в футболе не работает.
Источник: Спортс