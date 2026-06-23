Макелеле – о Мостовом: «Никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барсу» или «Реал»

Бывший полузащитник «Сельты» Клод Макелеле в эфире DAZN вспомнил своего экс-партнера Александра Мостового.

– Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры, о ком бы ты сказал: «Они были лучшими».

– Окей, начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбе, он мне как брат. Потом – Виго. Я назову Мостового.

– Ух ты, Царь!

– Да-а, впечатляющий.

– О да, как же хорош был Мостовой, Клод!

– Никогда не понимал, никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барселону», за «Мадрид» Такие игроки – уфф! Очень многому у него научился. Еще у Мазиньо как партнера многому научился как центральный полузащитник. Потом «Мадрид»: Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу – все эти ребята.