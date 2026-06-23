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  • Макелеле – о Мостовом: «Никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барсу» или «Реал»

Макелеле – о Мостовом: «Никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барсу» или «Реал»

23 июня, 15:11
7

Бывший полузащитник «Сельты» Клод Макелеле в эфире DAZN вспомнил своего экс-партнера Александра Мостового.

– Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры, о ком бы ты сказал: «Они были лучшими».

– Окей, начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбе, он мне как брат. Потом – Виго. Я назову Мостового.

– Ух ты, Царь!

– Да-а, впечатляющий.

– О да, как же хорош был Мостовой, Клод!

– Никогда не понимал, никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барселону», за «Мадрид» Такие игроки – уфф! Очень многому у него научился. Еще у Мазиньо как партнера многому научился как центральный полузащитник. Потом «Мадрид»: Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу – все эти ребята.

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Сейчас Мостовой в футболе не работает.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Реал Барселона Макелеле Клод Мостовой Александр
Комментарии (7)
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СильныйМозг
1782218490
А слышал бы какие сказки он соченяет!!!
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Бумбраш
1782218568
Ну всё,сушите вёсла,царь в запой на радостях уходит
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Fju-2
1782222527
Очевидно в руководстве Барсы и Реала были не футбольные люди, раз Мостового 🤴 не пригласили.👑
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Willow
1782223083
А перевод дословный? Или переводил и озвучивал некий Александр М*...
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DMитрий
1782227719
Прям вижу как Александр распечатывает в слезах эти строки и вешает в рамке на стену, приговаривая: ну хоть кто-то признал...
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k611
1782230894
Мостовой сам написал видимо
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