«Ахмат» может подписать легионера, покинувшего другой клуб РПЛ

«Ахмат» рассматривает вариант с подписанием вингера Эмирджана Гюрлюка.
Клуб находится на связи с игроком, и если кто-то из группы атаки покинет чеченскую команду, то Гюрлюк может оказаться в Грозном. При этом сам футболист рассматривает и варианты с возвращением в Турцию.
Ранее Гюрлюк покинул «Оренбурга» в связи с истечением срока контракта и находится в статусе свободного агента.
- 22-летний турок в сезоне-2025/26 сыграл за клуб РПЛ в 28 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Он выступал за российскую команду с лета 2023 года.