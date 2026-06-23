«Ахмат» может подписать легионера, покинувшего другой клуб РПЛ

«Ахмат» рассматривает вариант с подписанием вингера Эмирджана Гюрлюка.

Клуб находится на связи с игроком, и если кто-то из группы атаки покинет чеченскую команду, то Гюрлюк может оказаться в Грозном. При этом сам футболист рассматривает и варианты с возвращением в Турцию.

Ранее Гюрлюк покинул «Оренбурга» в связи с истечением срока контракта и находится в статусе свободного агента.