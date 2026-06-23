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41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб

23 июня, 12:21
1

Тиаго Силвa, бразильский защитник, вернулся во «Флуминенсе». Клуб из Рио-де-Жанейро объявил об этом в своих соцсетях.

«Некоторые истории никогда не заканчиваются. Монстр Тиаго Силвa вернулся во «Флуминенсе», – говорится в сообщении «Флуминенсе».

Последние полгода экс-динамовец провел в «Порту».

  • Тиаго находился в системе «Флу» с 1995 по 2003 год и выступал за основную команду с 2006-го по 2009-й, а также с 2024 по конец 2025 года.
  • Затем защитник играл за «ПСЖ» (2012-2020) и «Челси» (2020-2024).
  • В составе сборной Бразилии Силва провeл 113 матчей и забил семь голов.

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Источник: аккаунт «Флуминенсе» в Х
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Флуминенсе Динамо Силва Тиаго
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Willow
1782222543
"Динамовец",который не провёл ни одного матча, ну что не придумают на сайте, лишь бы заходили и читали новость
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