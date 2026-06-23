41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб

Тиаго Силвa, бразильский защитник, вернулся во «Флуминенсе». Клуб из Рио-де-Жанейро объявил об этом в своих соцсетях.
«Некоторые истории никогда не заканчиваются. Монстр Тиаго Силвa вернулся во «Флуминенсе», – говорится в сообщении «Флуминенсе».
Последние полгода экс-динамовец провел в «Порту».
- Тиаго находился в системе «Флу» с 1995 по 2003 год и выступал за основную команду с 2006-го по 2009-й, а также с 2024 по конец 2025 года.
- Затем защитник играл за «ПСЖ» (2012-2020) и «Челси» (2020-2024).
- В составе сборной Бразилии Силва провeл 113 матчей и забил семь голов.
Источник: аккаунт «Флуминенсе» в Х