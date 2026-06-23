41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб

Тиаго Силвa, бразильский защитник, вернулся во «Флуминенсе». Клуб из Рио-де-Жанейро объявил об этом в своих соцсетях.

«Некоторые истории никогда не заканчиваются. Монстр Тиаго Силвa вернулся во «Флуминенсе», – говорится в сообщении «Флуминенсе».

Последние полгода экс-динамовец провел в «Порту».