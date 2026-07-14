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  • Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»

Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»

Сегодня, 15:15
12

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) убежден, что сборную Аргентины тащат на ЧМ-2026.

«Ненавижу, как играет Аргентина, просто противно. Очередную стадию прошли через какие-то разборки.

Мое мнение: безусловно, Аргентину тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти поставить, и фолы были, которые свистели в разные стороны.

Были и другие моменты по ходу чемпионата. Понятно, их будут тащить – там играет Месси, у которого восемь «Золотых мячей», там много сильных футболистов и они чемпионы мира.

И тащат, да. Мне кажется, мало кто может с этим поспорить. Я не знаю, дружат ли Инфантино и Месси, но все видели расстроенное лицо Инфантино, когда Египет вел 2:0, и как он потом обрадовался после гола Месси при 2:2.

По-любому там что-то есть. Надеюсь, аргентинцев кто-то остановит. В их полуфинале болею за Англию – там Кейн, Джуд, это ребята, за которыми я много лет слежу.

Много споров вызвал момент с красной карточкой Эмболо. Симуляция в футболе – нормальное явление. Понятно, что оно наказуемо, – и правильно.

Но сложно за это предъявлять. Ты проигрываешь, тебе надо как-то заработать пенальти, например. Иногда симулировать можно. Я бы даже сказал, не можно, а нужно.

Себя я никогда к симуляциям не приучивал, но, если ударили по ногам, можно показать. Смотрел повторы ситуации с Эмболо – по мне, вторая желтая швейцарцу вообще несправедлива. Можно было просто продолжить игру, и все», – заявил Плющенко-младший.

  • Аргентинцы – действующие победители турнира.
  • Они уже дошли до 1/2 финала ЧМ-2026, где сыграют с Англией.
  • Матч пройдет в среду, 15 июля, в 22:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина
Комментарии (12)
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Юбиляр
1784031793
У кота моего еще спросите - его мнение так же важно будет уважаемой публике!🤣 А где молния, сопровождающая ВАЖНЕЙШИЕ новости!??? - Не порядок😡
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Давид59
1784031860
Мало нам Губера, ещё один "футбольный аналитик" появился
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Пригожин Женя
1784032501
Зачем публиковать слова умалишенного? Он кто? чего он добился кроме как родился в семье плющенко?
Ответить
mihail200606
1784033553
Ну экспертище... на замену здесь ловчеву и бубнову теперь он?))
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andr2112
1784033862
Подобные новости должны выходить под рубрикой "НОВОСТИ из Детского сада"
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kvm
1784033933
из Гнома какое чудовище получилось...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1784034006
а чего вдруг этого маленького азербота бомбардир так стал пиарить?... что папашка, что сынок - два гнилых овоща...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1784034043
Когда попрут с фигурного катания,без работы не останется,пойдёт экспертом на Матч ТВ,штаны протирать
Ответить
...уефан
1784034088
...это, какой-то позор! Прямо - Мурзилка, какая-то! Говно-дневальный...
Ответить
Superviser77
1784034337
Очень приятно читать мнения таких высококлассных экспертов как чемпион всех Олимпиад..... Спасибо, маэстро..
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