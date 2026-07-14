Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) убежден, что сборную Аргентины тащат на ЧМ-2026.

«Ненавижу, как играет Аргентина, просто противно. Очередную стадию прошли через какие-то разборки.

Мое мнение: безусловно, Аргентину тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти поставить, и фолы были, которые свистели в разные стороны.

Были и другие моменты по ходу чемпионата. Понятно, их будут тащить – там играет Месси, у которого восемь «Золотых мячей», там много сильных футболистов и они чемпионы мира.

И тащат, да. Мне кажется, мало кто может с этим поспорить. Я не знаю, дружат ли Инфантино и Месси, но все видели расстроенное лицо Инфантино, когда Египет вел 2:0, и как он потом обрадовался после гола Месси при 2:2.

По-любому там что-то есть. Надеюсь, аргентинцев кто-то остановит. В их полуфинале болею за Англию – там Кейн, Джуд, это ребята, за которыми я много лет слежу.

Много споров вызвал момент с красной карточкой Эмболо. Симуляция в футболе – нормальное явление. Понятно, что оно наказуемо, – и правильно.

Но сложно за это предъявлять. Ты проигрываешь, тебе надо как-то заработать пенальти, например. Иногда симулировать можно. Я бы даже сказал, не можно, а нужно.

Себя я никогда к симуляциям не приучивал, но, если ударили по ногам, можно показать. Смотрел повторы ситуации с Эмболо – по мне, вторая желтая швейцарцу вообще несправедлива. Можно было просто продолжить игру, и все», – заявил Плющенко-младший.

Аргентинцы – действующие победители турнира.

Они уже дошли до 1/2 финала ЧМ-2026, где сыграют с Англией.

Матч пройдет в среду, 15 июля, в 22:00 мск.

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