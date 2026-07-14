Чемпионат мира 2026, 14 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

14 июля начнется стадия 1/2 финала чемпионата мира-2026.

В первой встрече сыграют Франция и Испания. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Победитель отправится в финал, где сыграет с победителем пары Англия – Аргентина.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.

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