Канчельскис – о сборной Англии: «Не ждите красивого футбола»

Андрей Канчельскис встал на защиту сборной Англии, которую критикуют за незрелищную игру.

«Англия не играет в красивый футбол? Я болею за Англию, хорошо, что они смогли пройти в полуфинал.

Странно говорить о зрелищном футболе. Давайте будем красиво играть, но проигрывать. Нет, все хотят добиваться результата. Поэтому и не ждите красивого футбола.

Вот слушаю этих наших экспертов с ТВ, которых я называю «Дом-2», удивляюсь, они всe о красивом футболе кричат. Не надо их слушать», – заявил Канчельскис.

Англия вышла с первого места из группы с Хорватией, Ганой и Панамой.

В плей-офф они уже выбили ДР Конго, Мексику и Норвегию.

Соперник «трех львов» по 1/2 финала – Аргентина (15 июля, 22:00 мск).

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