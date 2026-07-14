Канчельскис – о сборной Англии: «Не ждите красивого футбола»

Андрей Канчельскис встал на защиту сборной Англии, которую критикуют за незрелищную игру.
«Англия не играет в красивый футбол? Я болею за Англию, хорошо, что они смогли пройти в полуфинал.
Странно говорить о зрелищном футболе. Давайте будем красиво играть, но проигрывать. Нет, все хотят добиваться результата. Поэтому и не ждите красивого футбола.
Вот слушаю этих наших экспертов с ТВ, которых я называю «Дом-2», удивляюсь, они всe о красивом футболе кричат. Не надо их слушать», – заявил Канчельскис.
- Англия вышла с первого места из группы с Хорватией, Ганой и Панамой.
- В плей-офф они уже выбили ДР Конго, Мексику и Норвегию.
- Соперник «трех львов» по 1/2 финала – Аргентина (15 июля, 22:00 мск).
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Источник: «Советский спорт»