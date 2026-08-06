Канчельскис дал совет Батракову, как быть с предложением от «Галатасарая»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал интерес «Галатасарая» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Галатасарай» – очень большой клуб. Я три раза играл в Лиге чемпионов против этой команды и ощутил на себе всe это, когда были матчи в Стамбуле. Это великий и большой клуб для Турции и Европы тоже. Батракову надо попробовать и ехать туда. Кто бы что ни говорил, что в Турции не тот чемпионат. Стартанeт он там, а потом может перейти в другую команду – в Италии или Англии. Почему нет? Я только за.

Что ему светит в «Локомотиве»? Это только заработная плата. В Европе таких зарплат нет. А в «Локомотиве» есть свои плюсы, но больше минусов. Сборная не играет на чемпионатах мира и Европы, в Лиге чемпионов тоже не играем. А «Галатасарай» выступает в еврокубках – это большой плюс. Буду рад, если Батраков перейдeт в «Галатасарай». Будем переживать за него, если он там окажется», – сказал Канчельскис.