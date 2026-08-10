Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил победу «Родины» над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Зенит» не настроился на матч. Шапкозакидательское настроение. Думали, победа в кармане. Потом перестраиваться по ходу игры было уже сложно. Что-то хотели изменить, но было уже тяжело. Это сенсация тура, но о большой сенсации будем говорить в конце сезона, если «Зенит» не станет или станет чемпионом. Но для «Родины» это вдохновляющая победа.

«Зенит» не непобедим. Мы уже видели, как они проигрывали матчи, чемпионат. Непобедимых команд вообще нет, а «Зенит» – не исключение. Поражения у них ещe будут. Посмотрим, какие выводы они сделают из этого матча. Желание должно быть на каждый матч. «Зенит» сам проиграл эту встречу.

Обычно я раньше всех называю «Зенит» чемпионом? Ха-ха, давайте сейчас подождeм 5-6 туров. Тогда уже на 90% можно будет сказать, что будет. «Зенит» остаeтся фаворитом на чемпионство, но более конкретно поговорим после 6-го тура», – сказал Канчельскис.