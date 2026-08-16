Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на ютуб-канале «Футбол Нот Дэд» ответил на вопрос о выгорании.
– Высказывались мнения известными аналитиками, что Сергей Семак устал, что у Сергея Богдановича нет мотивации, он выгорел и ему не интересно. Что можете им ответить?
– Я уже отвечал, что для меня главной движущей силой является выполнение на сто процентов своих обязанностей и вопрос побед, чувство голода до побед не притупляется абсолютно.
Хочется, естественно, делать свою работу хорошо, насколько это возможно, плюс победы являются лакмусовой бумажкой того состояния, в котором находимся я и команда.
Работаем, силы есть, будем трудиться.
Источник: Спортс