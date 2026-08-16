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Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»

16 августа, 13:59
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на ютуб-канале «Футбол Нот Дэд» ответил на вопрос о выгорании.

– Высказывались мнения известными аналитиками, что Сергей Семак устал, что у Сергея Богдановича нет мотивации, он выгорел и ему не интересно. Что можете им ответить?

– Я уже отвечал, что для меня главной движущей силой является выполнение на сто процентов своих обязанностей и вопрос побед, чувство голода до побед не притупляется абсолютно.

Хочется, естественно, делать свою работу хорошо, насколько это возможно, плюс победы являются лакмусовой бумажкой того состояния, в котором находимся я и команда.

Работаем, силы есть, будем трудиться.

  • «Зенит» после трех туров РПЛ имеет в активе 6 очков.
  • В 3-м туре петербуржцы проиграли дома «Родине» (1:2).
  • В 14:30 мск «Зенит» начнет матч 4-го тура против «Динамо».

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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evgevg13
1786878522
Устал ли Семак от большого бабла?
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Мага 13
1786878596
тут более уместен вопрос, а не устал ли Зенит от Семака
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волчарик
1786879168
А болельщики уже устали от такого футбола. Результат конечно присутствует, а вот с игрой большой вопрос.
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paracetamol
1786879206
От Зенита устал, от бабла нет! - сказал Семак.
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Спартaк
1786879388
че он дурак что ли от бабок уставать
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Юбиляр
1786884624
"Рабы на галерах" не устают!🤐...
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crf57
1786885830
ПРОСТО УХОДИ !!!
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Plyash
1786887069
От таких бабок не выгорают , от таких бабок матереют . Вот Сергей Поганович и заматерел настолько , что шкурка у него стала , как у бегемота -- не пробить . Динамо столичное он сегодня расхлебает , к бабушке не ходи . Всем удачи .
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