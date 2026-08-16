Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 16 августа, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Педро, Глушенков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо»: Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин, Гомес, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Сандро Шварц

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