«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту

Переговоры «Локомотива» и «Галатасарая» по трансферу полузащитника Алексея Батракова продолжаются.

«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться о трансфере Батракова из-за выплат со стороны турецкого клуба

Сейчас между командами продолжаются переговоры. Ключевой вопрос – распределение платежей на несколько лет. За Батракова турки заплатят 25 миллионов евро плюс 3 в качестве бонусов», – написал источник.

Итальянский инсайдер Николо Скира написал, что российский полузащитник в одном шаге от трансфера.