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  • «Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту

«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту

16 августа, 12:48
6

Переговоры «Локомотива» и «Галатасарая» по трансферу полузащитника Алексея Батракова продолжаются.

«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться о трансфере Батракова из-за выплат со стороны турецкого клуба

Сейчас между командами продолжаются переговоры. Ключевой вопрос – распределение платежей на несколько лет. За Батракова турки заплатят 25 миллионов евро плюс 3 в качестве бонусов», – написал источник.

Итальянский инсайдер Николо Скира написал, что российский полузащитник в одном шаге от трансфера.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1786874151
Надоели эти новости. Ничего нового главное вставить ключевые слова "Шир, хоббиты, моя прелллесссть".Батраков, Подшибякина, Галатосарай. Сайт блин о футболе. Сегодня суперкубок Англии, Финал женского кубка Африки. Даже как играют камерунки интересней! Новостникам позор.
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рылы
1786875041
ещё раз напишите, а то мы не поняли, по какому важному моменту они не могут договориться. и, заодно, что подшибякина на 10 лет его старше, это очень важно.
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evgevg13
1786875327
Переговоры: Два шага налево, два шага направо, шаг вперёд и два назад...
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FFR
1786876710
Как нам надоело все это… бомбардир, лучше не пишите ничего, напишете когда завершится или не завершится трансфер.
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САДЫЧОК
1786879143
Смешно! Только официальный Галатасарай и Ротенберг не в курсе этих действий. Грандиозная мыльная история о несуществующих переговорах!
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Интерес
1786885938
Сколько можно стоять нараскоряку? Это же неудобно! И уже смешно...Хотя, скорее всего, тут юмористами выступают "вездесущие инсайдеры и журналюги".Современные варианты гадалок унизили традиционный цыганский промысел.
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