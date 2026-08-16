«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту

Переговоры «Локомотива» и «Галатасарая» по трансферу полузащитника Алексея Батракова продолжаются.
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться о трансфере Батракова из-за выплат со стороны турецкого клуба
Сейчас между командами продолжаются переговоры. Ключевой вопрос – распределение платежей на несколько лет. За Батракова турки заплатят 25 миллионов евро плюс 3 в качестве бонусов», – написал источник.
Итальянский инсайдер Николо Скира написал, что российский полузащитник в одном шаге от трансфера.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza