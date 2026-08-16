Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перейдет в «Галатасарай», сообщил турецкий журналист Зеки Узундурукан.

Главный редактор газеты Fotomaç и телеканала A Spor рассказал о договоренности стамбульского клуба с московским «Локомотивом» по трансферу Батракова.

«Батраков – в «Галатасарае»! «Галатасарай» договорился о трансфере за 25 млн евро.

Батраков будет получать от «Галатасарая» 3,5 млн евро в год с учетом бонусов. Контракт на четыре года», – написал Узундурукан в социальной сети X.