Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перейдет в «Галатасарай», сообщил турецкий журналист Зеки Узундурукан.
Главный редактор газеты Fotomaç и телеканала A Spor рассказал о договоренности стамбульского клуба с московским «Локомотивом» по трансферу Батракова.
«Батраков – в «Галатасарае»! «Галатасарай» договорился о трансфере за 25 млн евро.
Батраков будет получать от «Галатасарая» 3,5 млн евро в год с учетом бонусов. Контракт на четыре года», – написал Узундурукан в социальной сети X.
- На журналиста в социальной сети X подписаны около 170 тысяч человек.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»