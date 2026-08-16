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Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен

16 августа, 10:21
25

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перейдет в «Галатасарай», сообщил турецкий журналист Зеки Узундурукан.

Главный редактор газеты Fotomaç и телеканала A Spor рассказал о договоренности стамбульского клуба с московским «Локомотивом» по трансферу Батракова.

«Батраков – в «Галатасарае»! «Галатасарай» договорился о трансфере за 25 млн евро.

Батраков будет получать от «Галатасарая» 3,5 млн евро в год с учетом бонусов. Контракт на четыре года», – написал Узундурукан в социальной сети X.

  • На журналиста в социальной сети X подписаны около 170 тысяч человек.
  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 28 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (25)
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Garrincha58
1786865116
Сериал окончен зрители и участники все довольны.
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oyabun
1786865203
Удачи в новом клубе! И чтобы он был только ступенькой в более престижные лучшие клубы Европы!
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Император Бомжей
1786866629
Почему не написали, что жена старше на 10 лет?))
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Император 1
1786866748
Удачи, будет хорошо играть и ПСЖ возьмёт)
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...уефан
1786866763
...ну, прухи Лёше! Да и Локо тоже...
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boris63
1786867402
Не уж то окончание сериала?
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Сам_себе_сказал
1786867623
Хороший трансфер для всех
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Manilov
1786868233
Не особо верю в его успех, ибо Галатасарай - команда серьёзная. И пресс от болельщиков будет очень жёсткий. Тем более отвалили такую сумму. Но, конечно, пожелаю успехов. К тому же у него рядом взрослая женщина, которая, надеюсь, ещё и умная. Тогда она его направит в нужное руслов в случае чего, чтоб не расслаблялся.
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DeStar
1786870459
нууу наверное норм, состав там хороший. в еврокубках можно поиграть, смена обстановки, новы вызов, батраков молодой и реально талантливый. Так что все правильно, чего тухнуть в локо.
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Hector вернулся
1787059380
Почему не написали что его хотел купить ПСЖ и что его жена старше на 10 лет?
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