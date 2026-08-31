Семин определил главный козырь Батракова

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, за счет чего Алексей Батраков может заиграть в составе «Галатасарая».

Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет.

29 августа полузащитник дебютировал за стамбульский клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2).

21-летний россиянин вышел на поле перед началом второго тайма и отдал предголевую передачу в моменте со вторым голом своей команды.

«Галатасарай» и так является сильной командой, в которой есть такие звезды, как, например, Виктор Осимхен.

В клубе все игроки очень опытные и они прошли через многие ведущие европейские лиги, включая АПЛ.

Я думаю, что если клуб взял Батракова, то он должен внести какую-то изюминку в игру команды.

Алексей – работоспособный парень, это его главный козырь«, – заявил Семин.