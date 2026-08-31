Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»

«Локомотив» опубликовал пост после дебюта своего экс-полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».
- Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет.
- 29 августа полузащитник дебютировал за стамбульский клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2).
- 21-летний россиянин вышел на поле перед началом второго тайма и отдал предголевую передачу в моменте со вторым голом своей команды.
«Алексей Батраков дебютировал за «Галатасарай»
Лeша вышел на замену во втором тайме матча против «Гeзтепе», поучаствовал в двух голах и помог своей новой команде победить.
Так держать, Лeша!» – написали москвичи.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»