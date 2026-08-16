В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»

Руководитель «МЛ Витебск» Артем Леонов высказался о вылете из еврокубков.
– Какие-то выводы для себя сделали по итогам еврокубковой кампании?
–Да не сказал бы. Мне кажется, что мы все правильно делаем. У меня нет вопросов к тренерскому штабу и к игрокам.
– А к себе?
– Никаких вопросов. Я сам подбирал футболистов и принимал решения, разочарования нету. Единственный момент – Шамар Николсон, но он уже не с нами. Рассчитывали, что у него будет чуть другой уровень.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» с 2022 по 2025 год.
- Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
- Красно-белые покупали Шамара за 8 млн евро, а затем бесплатно отпустили его в Мексику.
Источник: betting.team