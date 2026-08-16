В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»

Руководитель «МЛ Витебск» Артем Леонов высказался о вылете из еврокубков.

– Какие-то выводы для себя сделали по итогам еврокубковой кампании?

–Да не сказал бы. Мне кажется, что мы все правильно делаем. У меня нет вопросов к тренерскому штабу и к игрокам.

– А к себе?

– Никаких вопросов. Я сам подбирал футболистов и принимал решения, разочарования нету. Единственный момент – Шамар Николсон, но он уже не с нами. Рассчитывали, что у него будет чуть другой уровень.