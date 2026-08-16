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  • В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»

В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»

16 августа, 12:41
2

Руководитель «МЛ Витебск» Артем Леонов высказался о вылете из еврокубков.

– Какие-то выводы для себя сделали по итогам еврокубковой кампании?

–Да не сказал бы. Мне кажется, что мы все правильно делаем. У меня нет вопросов к тренерскому штабу и к игрокам.

– А к себе?

– Никаких вопросов. Я сам подбирал футболистов и принимал решения, разочарования нету. Единственный момент – Шамар Николсон, но он уже не с нами. Рассчитывали, что у него будет чуть другой уровень.

  • Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» с 2022 по 2025 год.
  • Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
  • Красно-белые покупали Шамара за 8 млн евро, а затем бесплатно отпустили его в Мексику.

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Источник: betting.team
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Спартак Николсон Шамар
Комментарии (2)
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evgevg13
1786875998
А кто это?
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k611
1786877353
Да он неплохо начал играть за красно-белых, а потом как то сник, жаль...
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