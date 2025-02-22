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МЛ Витебск
Шамар Николсон
€ 3,20 млн
Шамар Николсон
МЛ Витебск
16 марта 1997 (29), Кингстон
#11 | Нападающий
192 см
Ямайка
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Публикации
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
В «МЛ Витебск» оценили экс-спартаковца Шамара двумя прилагательными
12 марта
Экс-спартаковец Шамар поделился впечатлениями от белорусского клуба
12 марта
Раскрыта зарплата экс-спартаковца Шамара в Беларуси
11 марта
Фото
Чемпион Беларуси объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Шамара
9 марта
Агент Шамара объяснил срыв перехода экс-спартаковца в «Сочи»
24 февраля
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
21 февраля
«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить
15 февраля
1
Названо условие для перехода экс-спартаковца Шамара в «Сочи»
15 февраля
Осинькин отреагировал на слухи о подписании вингера «Краснодара» и экс-форварда «Спартака»
12 февраля
Экс-форвард «Спартака» Шамар вернется в РПЛ
12 февраля
2
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Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
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Николсон подписал контракт с новым клубом
2025.02.06 09:02
4
Реакция Ловчева на уход Николсона из «Спартака»
2025.02.03 00:38
10
Николсон попрощался со «Спартаком»
2025.02.02 23:25
12
Фото
Николсон покинул «Спартак»
2025.02.02 20:20
8
Николсон перейдет из «Спартака» в мексиканский клуб
2025.02.02 14:51
31
Агент Николсона высказался о будущем форварда в «Спартаке»
2025.01.31 12:44
6
Николсон оценил уровень РПЛ после слов Кокорина
2025.01.31 10:17
5
Стали известны трансферные планы «Спартака» на февраль
2025.01.30 11:33
7
Камоцци определил худший трансфер «Спартака» за последние годы
2025.01.19 19:10
7
Агент Барбоза оценил ситуацию с Николсоном в «Спартаке»
2025.01.13 12:01
2
Реакция агента Николсона на информацию о предложениях из Мексики
2025.01.11 21:13
1
«Спартак» получил конкретное предложение по Николсону
2025.01.11 11:11
7
Дьяков определил четырех футболистов, от которых «Спартак» должен избавиться
2025.01.08 15:15
23
Экс-советник Федуна назвал худший трансфер «Спартака» последних лет
2024.12.28 15:52
8
Агент Николсона высказался о будущем игрока в «Спартаке»
2024.12.27 14:21
10
Агент: «Николсона пытаются вытолкнуть из «Спартака»
2024.12.10 19:55
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Список игроков «Спартака», от которых планируют избавиться зимой
2024.12.09 19:58
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Генич перечислил игроков «Спартака», от которых нужно избавиться
2024.12.01 12:18
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