Список игроков «Спартака», от которых планируют избавиться зимой

Стал известен список игроков «Спартака», от которых клуб планирует избавиться зимой.
- Антон Зиньковский;
- Даниил Хлусевич;
- Александр Селихов;
- Михаил Игнатов;
- Миенти Абена;
- Хесус Медина;
- Виллиан Жозе;
- Шамар Николсон.
«Кто-то уйдет в аренду, кто-то через полноценный трансфер.
Все эти футболисты получали мало игровой практики в последнее время и их дальнейшим трудоустройством займется новый спортивный директор, которого назначат в ближайшее время. Он же будет призван обеспечить клуб новой кровью», – написал источник.
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