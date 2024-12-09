Список игроков «Спартака», от которых планируют избавиться зимой

Стал известен список игроков «Спартака», от которых клуб планирует избавиться зимой.

«Кто-то уйдет в аренду, кто-то через полноценный трансфер.

Все эти футболисты получали мало игровой практики в последнее время и их дальнейшим трудоустройством займется новый спортивный директор, которого назначат в ближайшее время. Он же будет призван обеспечить клуб новой кровью», – написал источник.

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