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    • Список игроков «Спартака», от которых планируют избавиться зимой

    Список игроков «Спартака», от которых планируют избавиться зимой

    Стал известен список игроков «Спартака», от которых клуб планирует избавиться зимой.

    «Кто-то уйдет в аренду, кто-то через полноценный трансфер.

    Все эти футболисты получали мало игровой практики в последнее время и их дальнейшим трудоустройством займется новый спортивный директор, которого назначат в ближайшее время. Он же будет призван обеспечить клуб новой кровью», – написал источник.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    09.12.2024 19:58
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    Комментарии (33)
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    ...уефан
    1733767763
    ...Ванятка-сучий потрох порожняки гоняет...
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    mutabor0992
    1733769779
    Ну и понабрали шлака!!!Кто за ЭТО несет ответственность?Распять!
    Ответить
    Мордаванин
    1733770152
    Ухты этож целых шестнадцать почек
    Ответить
    alefreddy
    1733774777
    трудно сразу от всех избавиться.Медина пригодиться а за остальных половину выше классом приобрести
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    Челнинец
    1733775178
    Медина для скамьи неплохой, еще Денисова надо добавить сюда, не понимаю за какие услуги его держат, все видят что он никакующий, в атаке ноль, навесить не может, пасы кривые, в защите такое же полено.
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    Интерес
    1733777487
    Тогда это точно будет носитель титула "Кладбище №2 РПЛ",ибо пятеро из них приходили в статусе надежды.
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    FWSPM
    1733778761
    Там что не инсайд то капитан очевидность. Ни кого не забыл?
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    ivany4
    1733782194
    Карпов! Хорош списывать мысли Спартачей!! Какой это нафиг инсайд. Из-игры в игру талдычим одно и тоже. Надо искать с нашим паспортом несколько игроков, а то уход россиян может неожиданно аукнуться. Из уходящих я бы задумался об Игнатове. Жаль что не нашли ему позицию на поле. ЗЫ. Надо всех продать в НН, чтобы составили конкуренцию кое кому.))
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    Foxitkuban
    1733810659
    "написал источник". Где написал, на основе чего написал, что за источник - непонятно. Лишь бы что нибудь ляпнуть
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    rash1959
    1733814132
    Убрать то можно, а кто будет на замену выходить? Из восьми хотя бы 2-3-х (Абена-Селихов-Зиньковский) продали. Парочку точно надо в аренды расписать
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