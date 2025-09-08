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Мексика. Лига МХ
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Атлетико Сан-Луис
Хесус Медина
€ 2 млн
Хесус Медина
Атлетико Сан-Луис
30 апреля 1997 (29)
#28 | Полузащитник
177 см
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Публикации
Экс-игрок «Спартака» сделал 1+1 в первых двух матчах за команду Абаскаля
22 февраля
1
Фото
Клуб Абаскаля объявил о подписании экс-игрока «Спартака»
10 февраля
Экс-спартаковец Медина нашел новый клуб
7 февраля
3
Абаскаль воссоединится в Мексике с бывшим спартаковцем
5 февраля
1
Экс-спартаковца Медину пытаются вернуть в РПЛ
5 февраля
1
Медина трогательно попрощался с Россией
2025.09.08 09:18
1
Transfermarkt сообщил, что «Спартак» не получил за Медину ни евро
2025.09.07 11:18
11
Видео
«Спартак» показал главный гол Медины за клуб
2025.09.07 09:07
5
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Медины
2025.09.07 09:03
2
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Медину
2025.09.06 23:21
5
«Спартак» проводил Медину двумя словами
2025.09.06 23:15
2
Фото
«Спартак» подтвердил уход Медины
2025.09.06 22:04
2
Медина покинул «Спартак»
2025.09.06 20:16
8
«Спартак» может подписать левого защитника, но при одном условии
2025.09.05 20:00
4
Саудовский клуб нацелился на вингера «Спартака»
2025.09.02 09:18
2
Глава «Спартака» прояснил ситуацию по Медине
2025.08.31 13:36
2
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
2025.08.21 21:30
3
Аленичев определил двух лишних игроков в «Спартаке»
2025.08.15 16:23
12
Экс-спортивный директор ЦСКА вспомнил, как покупали Медину: «На обсуждение позвали Гинера»
2025.07.23 11:00
1
Известна причина, по которой «Спартак» не может расстаться с Мединой
2025.07.21 14:13
4
«Спартак» выставил двух игроков основы на трансфер
2025.07.17 14:40
26
В «Спартаке» думают о расторжении контракта с игроком, купленным за 6 миллионов
2025.07.08 14:38
10
Два игрока «Спартака» могут уйти в «Локомотив»
2025.07.07 22:44
7
«Спартак» ждет предложений по Медине
2025.07.02 14:41
Станкович отстранил двух игроков «Спартака» от тренировок с основной командой
2025.07.02 11:54
13
Фото
Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt
2025.06.04 16:29
8
«Спартак» определился с ценой Медины
2025.06.02 11:13
7
⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов
2025.05.06 14:16
61
Бышовец оценил вариант с трансфером Медины в «Динамо»
2025.04.25 16:36
«Спартак» летом избавится от двух футболистов
2025.04.23 22:51
7
1
2
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5
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