«Спартак» ждет предложений по Медине

Правый вингер «Спартака» Хесус Медина может покинуть команду. Клуб ожидает предложений по парагвайцу.

В то же время, будущее защитника «Спартака» Никиты Чернова остается неясным. Ранее «Чемпионат» сообщил, что Медина, Чернов и вингер Антон Зиньковский тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Причины могут быть какие угодно: от физическое состояния футболиста дисциплинарных санкций до специфики упражнений и мотивационных приeмов – всe это влияет на разбивку по группам.

Сегодня на часть тренировки тебя могут отправить заниматься с другой группой, а завтра – вернуть», – написал журналист Максим Никитин.

По его информации, 2 июля Чернов тренировался в основной группе со всеми игроками «Спартака».

«К слову сказать, во вчерашней группе было ещe несколько молодых игроков. И? Они будут обязательно в основе?

Но ситуация по будущему Чернова всe равно пока неясна. Хотя в сторис официального аккаунта «Спартака» он довольный забивает Довбне», – добавил Никитин.