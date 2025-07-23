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  • Экс-спортивный директор ЦСКА вспомнил, как покупали Медину: «На обсуждение позвали Гинера»

Экс-спортивный директор ЦСКА вспомнил, как покупали Медину: «На обсуждение позвали Гинера»

23 июля 2025, 11:00
1

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился подробностями подписания Хесуса Медины.

– Хесус же приходил свободным агентом. Почему потребовалась беседа с Гинером?

– Изначально я Медину забраковал. Он не обладал, как нам казалось, нужными для борьбы за золото качествами: мощью, скоростью. Но потом взглянул на игрока с позиции тренера – и увидел у Хесуса опции, которых у ЦСКА не было: проникающая передача, кросс в штрафную…Так или иначе, все скауты были против его кандидатуры. И не вспомню почему, но на обсуждение позвали Гинера.

– А это редкость?

– Да, обычно он только финалит. Сперва скауты [в присутствии Гинера] проговорили, что считают Медину ошибкой. Затем состоялась еще одна встреча – Гинер, Орешкин, Бабаев и я.

– Что обсудили?

– На расходы по подписанию было выделено два миллиона евро. – Гинер спросил: «Ты считаешь, Медина того стоит?» Я ответил: «Если бы мы его покупали – это были бы минимум три с половиной. А мы берем за два. Хесус уже становился чемпионом, и вообще он тот, кто нам нужен. По соотношению «цена – качество» мы в плюсе».

  • ЦСКА подписал Медину в январе 2022 года.
  • Летом 2023 года армейцы продали футболиста «Спартаку» за 6 млн евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Медина Хесус Гинер Евгений
Комментарии (1)
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alefreddy
1753272800
четыре наварили за переход
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