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Хесус Медина
Статистика
€ 2 млн
Хесус Медина - статистика
Атлетико Сан-Луис
30 апреля 1997 (29)
#28 | Полузащитник
177 см
Парагвай
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
1' - 46'
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
70' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
3 : 2
30.01.2025
Краснодар
59' - 90'
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