«Спартак» подтвердил уход Медины

Вингер «Спартака» Хесус Медина перешел в «Дамак».

«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере! ❤️🤍» – говорится в сообщении российского клуба.

В 58 матчах за «Спартак» Медина забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Красно-белые приобрели игрока у ЦСКА за 6 миллионов евро в июле 2023 года.