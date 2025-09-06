«Спартак» подтвердил уход Медины

Вингер «Спартака» Хесус Медина перешел в «Дамак».
«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере! ❤️🤍» – говорится в сообщении российского клуба.
В 58 матчах за «Спартак» Медина забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Красно-белые приобрели игрока у ЦСКА за 6 миллионов евро в июле 2023 года.
- В этом сезоне 28-летний парагваец не выходил на поле в составе красно-белых.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3 миллиона евро.
- «Дамак» в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»