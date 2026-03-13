Стало известно, когда Даку сможет вернуться в состав «Рубина»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку полноценно вернется в строй после травмы по окончании перерыва на матчи сборных.

Практически нет шансов, что он сможет принять участие в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Не факт, что он вернется на поле и в игре 22-го тура с «Крыльями Советов».

«При этом, у казанской команды сейчас большие проблемы в нападении: у Сиве четыре желтых карточки и он пропускает матч из-за дисквалификации, а Даку и Шабадхаджай травмированы. Таким образом у «Рубина» на игру с «Локо», по сути, остается один Моторин», – написал источник.