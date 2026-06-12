«Краснодару» предложат выкупить защитника «Сочи»

«Балтика», «Родина» и «Динамо Мх» проявляют интерес к защитнику «Сочи» Вячеславу Литвинову.

При этом право первоочередного выкупа контракта игрока принадлежит «Краснодару». «Сочи» должен уведомить «быков» о намерении другого клуба приобрести Литвинова.

Если «Краснодар» откажется от предложенного трансфера, сочинцы могут вести переговоры с третьей стороной. При этом сам «Сочи» хочет продлить соглашение с Литвиновым, так как главный тренер Игорь Осинькин рассчитывает на игрока.

В противном случае южане требуют за 25-летнего футболиста не менее 100 миллионов рублей. Потенциальные покупатели не намерены переплачивать за игрока с истекающим через год контрактом. «Балтика» уже сделала предложение в размере 50 миллионов рублей.