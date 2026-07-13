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Орлов назвал слабое место «Зенита»

Сегодня, 11:28
9

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможных усилениях «Зенита».

«Какие позиции «Зениту» нужно ещe укрепить до конца трансферного окна? Да я бы тогда сказал, что все позиции было бы хорошо укрепить [смеeтся]. Пока трансферное окно открыто, идeт большая работа селекционного отдела. Они подыскивают, предлагают игроков тренерам.

В «Зените» нет таких игроков, которые бы оставались [неприкосновенными]… Ну, Семак считает, что Вендела нельзя заменить. А всех остальных, мне кажется, можно заменить. А вообще из слабых мест у «Зенита» только слабая игра. Но игру не купить на трансферном рынке, еe нужно поставить. Это должна быть совместная работа игроков и тренерского штаба», – сказал Орлов.

  • Летом «Зенит» приобрел защитника Кевина Андраде у «Балтики» и нападающего Фелипе Аугусто у «Трабзонспора».
  • В минувшем сезоне петербуржцы стали чемпионами России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Цугундeр
1783932779
Генасику СМСка не пришла..?)) Опять сидеть на ящиках у Дикси и заливать. И заливать ,что был он с Собчаком "на дружеской ноге".. Падла.
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Garrincha58
1783932941
Орлов говорит слабая игра, а кто виноват, что она сейчас такая???? Скажи уж прямо гл.тренер и его свита- самое слабое звено в Зените
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R_a_i_n
1783934714
Т.е. Сирожа.
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Интерес
1783934728
Укрепить стыки труб магистралей, чтобы не было утечки природного газа при транспортировки к потребителям.Всю экономию-на развитие "Зенита".А то пока живут за счёт "незаконной врезки".
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NewLife
1783935013
Слабое место синита - нетрадиционная сексуальная ориентация😃
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Skull_Boy
1783935370
Тупой тренер и его состав, и полное отсутствие селекции и менеджмента
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Юбиляр
1783935591
Не одно, а целых два - слабы на "передок" и на "задок"!🤣
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qawzsexdr
1783936411
Слабое место это тренер
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