Орлов назвал слабое место «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможных усилениях «Зенита».

«Какие позиции «Зениту» нужно ещe укрепить до конца трансферного окна? Да я бы тогда сказал, что все позиции было бы хорошо укрепить [смеeтся]. Пока трансферное окно открыто, идeт большая работа селекционного отдела. Они подыскивают, предлагают игроков тренерам.

В «Зените» нет таких игроков, которые бы оставались [неприкосновенными]… Ну, Семак считает, что Вендела нельзя заменить. А всех остальных, мне кажется, можно заменить. А вообще из слабых мест у «Зенита» только слабая игра. Но игру не купить на трансферном рынке, еe нужно поставить. Это должна быть совместная работа игроков и тренерского штаба», – сказал Орлов.