Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»

Артем Карпукас, полузащитник «Локомотива», не попал в заявку команды на выездной матч 4-го тура РПЛ сезона-2026/27 против «Оренбурга».

Во всех трех предыдущих матчах красно-зеленых в РПЛ Карпукас выходил в стартовом составе. В матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 по пенальти) полузащитник появился на поле сразу после перерыва.