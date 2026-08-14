Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»

Артем Карпукас, полузащитник «Локомотива», не попал в заявку команды на выездной матч 4-го тура РПЛ сезона-2026/27 против «Оренбурга».
Во всех трех предыдущих матчах красно-зеленых в РПЛ Карпукас выходил в стартовом составе. В матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 по пенальти) полузащитник появился на поле сразу после перерыва.
- Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет петербургский «Зенит».
- Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, главным арбитром назначен Антон Фролов из Москвы. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Источник: «Бомбардир»