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  • «Манчестер Юнайтед» заплатит 41 миллион за хавбека сборной Бельгии

«Манчестер Юнайтед» заплатит 41 миллион за хавбека сборной Бельгии

13 июля, 13:54

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы активировали опцию выкупа хавбека за 41 миллион евро.

«МЮ» также достиг устного соглашения о контракте с футболистом.

  • На ЧМ-2026 Тилеманс провел за сборную Бельгии 5 матчей, забил 2 гола.
  • 29-летний игрок в минувшем сезоне провел за «Астон Виллу» 35 матчей, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
  • Срок его контракта с бирмингемцами был рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Юнайтед Тилеманс Юри
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