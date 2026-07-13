«Манчестер Юнайтед» заплатит 41 миллион за хавбека сборной Бельгии

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы активировали опцию выкупа хавбека за 41 миллион евро.

«МЮ» также достиг устного соглашения о контракте с футболистом.