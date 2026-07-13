«Манчестер Юнайтед» заплатит 41 миллион за хавбека сборной Бельгии

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы активировали опцию выкупа хавбека за 41 миллион евро.
«МЮ» также достиг устного соглашения о контракте с футболистом.
- На ЧМ-2026 Тилеманс провел за сборную Бельгии 5 матчей, забил 2 гола.
- 29-летний игрок в минувшем сезоне провел за «Астон Виллу» 35 матчей, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с бирмингемцами был рассчитан до середины 2028 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X