Новый тренер «Челси» впервые прибыл на базу в Кобхэм

Хаби Алонсо, новый главный тренер «Челси», приехал на тренировочную базу клуба в Кобхэме и познакомился с командой перед стартом предсезонной подготовки.
Испанский специалист осмотрел базу, свой рабочий кабинет и пообщался с персоналом лондонцев. Также Алонсо провел первую фотосессию в новом статусе – снимки опубликовала пресс-служба «Челси».
- О назначении 44-летнего испанца было объявлено 1 июля. Он стал третьим тренером «синих» в 2026 году.
- Сезон-2025/26 команда начинала под руководством Энцо Марески, после ухода которого с коллективом поочередно работали Лайам Росеньор и Калум Макфарлейн.
- До переезда в Лондон Хаби Алонсо возглавлял мадридский «Реал». С испанским грандом он расстался в январе 2026 года.
Источник: официальный сайт «Челси»