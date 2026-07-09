Новый тренер «Челси» впервые прибыл на базу в Кобхэм

Хаби Алонсо, новый главный тренер «Челси», приехал на тренировочную базу клуба в Кобхэме и познакомился с командой перед стартом предсезонной подготовки.

Испанский специалист осмотрел базу, свой рабочий кабинет и пообщался с персоналом лондонцев. Также Алонсо провел первую фотосессию в новом статусе – снимки опубликовала пресс-служба «Челси».