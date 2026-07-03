Трансфер Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола

2 июля «Манчестер Сити» объявил о покупке полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона за 135 миллионов евро.
Этот трансфер вошел в пятерку самых дорогих в истории футбола:
- Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро;
- Килиан Мбаппе – из «Монако» в «ПСЖ» в 2017 году за 180 миллионов евро;
- Усман Дембеле – из «Боруссии Д» в «Барселону» в 2017 году за 148 миллионов евро;
- Александер Исак – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» в 2025 году за 145 миллионов евро;
- Эллиот Андерсон – из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» в 2026 году / Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году (оба – за 135 миллионов евро).
Источник: Transfermarkt