Фабрицио Романо раскрыл имя нового одноклубника Сафонова в «ПСЖ»

«ПСЖ» купит левого защитника после завершения чемпионата мира.

Парижане выкупят Люку Диня у «Астон Виллы» за сумму менее 10 миллионов евро.

С новичком заключат контракт на три года – до лета 2029-го.

32-летний Динь уже выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2015 год.

Затем он поиграл за «Рому», «Барселону», «Эвертон» и «Астон Виллу».

В прошлом сезоне фулбек отдал 7 голевых передач в 44 матчах.

Люка – основной игрок сборной Франции на ЧМ-2026 (4 из 6 игр).

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