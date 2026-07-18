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  • «Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026

«Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026

Вчера, 10:00
1

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Фрайбурга» Йоана Манзамби.

Клуб АПЛ выкупил его за 60+10 миллионов евро – это новый трансферный рекорд бирмингемцев.

Срок контракта с новичком «Виллы» пока неизвестен. Он выбрал 44-й игровой номер.

  • 20-летний Манзамби провел во «Фрайбурге» 3,5 года.
  • За главную команду он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 58 матчах.
  • В сезоне-2025/26 Йоана признали лучшим молодым игроком Лиги Европы.
  • На ЧМ-2026 швейцарец оформил 3+2 в 4 встречах и стал лучшим бомбардиром своей сборной на турнире.

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Источник: сайт «Астон Виллы»
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Трансферы Фрайбург Астон Вилла Швейцария Манзамби Йоан
Комментарии (1)
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Томик
1784364576
Быстро они подсуетились. На ЧМ хорошо себя показал, да и тренеришка абы кого не возьмёт. Артёмку великого вон предлагают всем, но не взял.
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