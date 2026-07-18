«Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Фрайбурга» Йоана Манзамби.
Клуб АПЛ выкупил его за 60+10 миллионов евро – это новый трансферный рекорд бирмингемцев.
Срок контракта с новичком «Виллы» пока неизвестен. Он выбрал 44-й игровой номер.
- 20-летний Манзамби провел во «Фрайбурге» 3,5 года.
- За главную команду он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 58 матчах.
- В сезоне-2025/26 Йоана признали лучшим молодым игроком Лиги Европы.
- На ЧМ-2026 швейцарец оформил 3+2 в 4 встречах и стал лучшим бомбардиром своей сборной на турнире.
Источник: сайт «Астон Виллы»