«Астон Вилла» побила трансферный рекорд ради лучшего бомбардира Швейцарии на ЧМ-2026

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Фрайбурга» Йоана Манзамби.

Клуб АПЛ выкупил его за 60+10 миллионов евро – это новый трансферный рекорд бирмингемцев.

Срок контракта с новичком «Виллы» пока неизвестен. Он выбрал 44-й игровой номер.