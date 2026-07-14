Топ-клуб АПЛ подписал Тилеманса

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Юри Тилеманса.
Игрок сборной Бельгии подписал контракт до июня 2031 года. Соглашение вступит в силу после завершения регистрационных процедур.
Тилеманс вернулся с чемпионата мира, где выводил бельгийскую команду с капитанской повязкой и дошел с ней до четвертьфинала турнира.
«Сложно описать, насколько я горд присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Подписание контракта с таким особенным клубом ощущается невероятно. Это кульминация многих лет самоотдачи с тех пор, как я впервые влюбился в футбол.
Мне посчастливилось добиваться успеха в игре, и это лишь усилило мое желание достичь большего. Все в клубе проявляют предельно ясные амбиции; мы полны решимости бороться за самые крупные трофеи в ближайшие годы», – сказал Тилеманс.
- На ЧМ-2026 Тилеманс провел за сборную Бельгии 5 матчей, забил 2 гола.
- 29-летний игрок в минувшем сезоне провел за «Астон Виллу» 35 матчей, забил 2 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с бирмингемцами был рассчитан до середины 2028 года.